В Казани 8 октября откроется выставка об истории отечественного кино

Фото предоставлено организаторами

Выставка Государственного центрального музея кино «Путем кинопленки» откроется 8 октября в Национальном музее Татарстана. Экспозиция расскажет более чем о столетней истории отечественного кинематографа и его связи с ключевыми историческими событиями.

В выставочных залах представят около 400 экспонатов из собраний Государственного центрального музея кино и Национального музея Татарстана. Экспозиция проследит развитие отечественного кино от начала XX века до постсоветского периода, показывая, как изменения в обществе влияли на визуальный язык, приемы съемки и содержание фильмов.

Фото предоставлено организаторами

Посетители увидят подлинную «Патэ-камеру» начала XX века с ручным приводом, платья эпохи НЭПа и оригинальные костюмы со съемок фильмов «Герой нашего времени» (1965), «Москва слезам не верит» (1979), «Орда» (2012) и «Трудно быть богом» Алексея Германа (2013).

Одним из экспонатов станет погон фронтового оператора лейтенанта А. А. Крылова, пробитый осколком авиабомбы в июле 1944 года во время съемок освобождения Вильнюса. Также на выставке представят первый советский «Оскар» – награду за фильм «Разгром немецких войск под Москвой» (1942), и оригинальные эскизы декораций к картине «Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975).

Фото предоставлено организаторами

Национальный музей Татарстана дополнит экспозицию стереоскопическим проектором «Таксифот» начала XX века, кинопроектором «Патэ-КОК» 1910-х годов, фрагментами фильмов «Советская Татария», «Ленин в Казани» и «Товарищ Камай», а также материалами Казанского международного фестиваля мусульманского кино «Золотой минбар».

Выставка будет работать в Графитовом зале Национального музея Татарстана до 16 декабря 2026 года. В рамках проекта также проведут лекции, кинопоказы и мастер-классы.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Семья». Возрастное ограничение – 6+.