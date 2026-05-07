В Казани 8 мая частично перекроют центр города из-за подготовки ко Дню Победы

В Казани 8 мая временно ограничат движение транспорта и пешеходов на площади Тысячелетия и прилегающих улицах. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии столицы Татарстана.

Меры вводятся в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно постановлению исполнительного комитета Казани, ограничения будут действовать с 16:00 до 23:30:

на площади Тысячелетия,

ул. Ташаяк (от ул. Московской до площади Тысячелетия),

ул. Право- и Лево-Булачной (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского),

ул. Профсоюзной (от ул. Чернышевского до ул. Баумана),

ул. Кави Наджми,

ул. Мусы Джалиля,

на Кремлевской набережной,

ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима; от ул. Комсомольской до площади Тысячелетия).

Ограничения также коснутся проезда между цирком и Центральным стадионом.

Дополнительно с 15:00 будет закрыто движение троллейбусного маршрута №2. Троллейбусы маршрута №7 будут курсировать до Речного порта.

Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности воздержаться от поездок и прогулок в центральной части Казани в указанные часы, за исключением мероприятий 9 мая.

В Госавтоинспекции Казани напомнили о необходимости строго соблюдать временную схему движения и следовать указаниям сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС, исполнительного комитета, организаторов мероприятий и волонтеров.