В Казани 8 мая частично перекроют центр города из-за подготовки ко Дню Победы
В Казани 8 мая временно ограничат движение транспорта и пешеходов на площади Тысячелетия и прилегающих улицах. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии столицы Татарстана.
Меры вводятся в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Согласно постановлению исполнительного комитета Казани, ограничения будут действовать с 16:00 до 23:30:
- на площади Тысячелетия,
- ул. Ташаяк (от ул. Московской до площади Тысячелетия),
- ул. Право- и Лево-Булачной (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского),
- ул. Профсоюзной (от ул. Чернышевского до ул. Баумана),
- ул. Кави Наджми,
- ул. Мусы Джалиля,
- на Кремлевской набережной,
- ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима; от ул. Комсомольской до площади Тысячелетия).
Ограничения также коснутся проезда между цирком и Центральным стадионом.
Дополнительно с 15:00 будет закрыто движение троллейбусного маршрута №2. Троллейбусы маршрута №7 будут курсировать до Речного порта.
Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности воздержаться от поездок и прогулок в центральной части Казани в указанные часы, за исключением мероприятий 9 мая.
В Госавтоинспекции Казани напомнили о необходимости строго соблюдать временную схему движения и следовать указаниям сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС, исполнительного комитета, организаторов мероприятий и волонтеров.