Общество 7 мая 2026 18:57

В Казани 8 мая частично перекроют центр города из-за подготовки ко Дню Победы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани 8 мая временно ограничат движение транспорта и пешеходов на площади Тысячелетия и прилегающих улицах. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии столицы Татарстана.

Меры вводятся в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно постановлению исполнительного комитета Казани, ограничения будут действовать с 16:00 до 23:30:

  • на площади Тысячелетия,
  • ул. Ташаяк (от ул. Московской до площади Тысячелетия),
  • ул. Право- и Лево-Булачной (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского),
  • ул. Профсоюзной (от ул. Чернышевского до ул. Баумана),
  • ул. Кави Наджми,
  • ул. Мусы Джалиля,
  • на Кремлевской набережной,
  • ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима; от ул. Комсомольской до площади Тысячелетия).

Ограничения также коснутся проезда между цирком и Центральным стадионом.

Дополнительно с 15:00 будет закрыто движение троллейбусного маршрута №2. Троллейбусы маршрута №7 будут курсировать до Речного порта.

Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности воздержаться от поездок и прогулок в центральной части Казани в указанные часы, за исключением мероприятий 9 мая.

В Госавтоинспекции Казани напомнили о необходимости строго соблюдать временную схему движения и следовать указаниям сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС, исполнительного комитета, организаторов мероприятий и волонтеров.

