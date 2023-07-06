В Казани 8 июля пройдут полуфиналы всероссийского турнира по боксу «Кубок Победы»

В казанском КРК «Пирамида» в субботу, 8 июля, в 19.00 начнутся полуфиналы всероссийского турнира по боксу «Кубок Победы». За проход в финал поборются сборные Приволжского федерального округа и Москвы, а также команды из Санкт-Петербурга и Северо-Кавказского федерального округа. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

«Казань вновь ожидает праздник бокса. Уверен, что такой турнир даст толчок к развитию этого вида спорта в республике. Посмотрев на спортсменов, подтянется молодежь. Хочется увидеть красивый бокс, всех приглашаем посетить полуфиналы „Кубка Победы"», — заметил спикер.

Он пояснил, что в Казани пройдет третий этап турнира. Первые два прошли в Перми и Петербурге, а финал состоится в Оренбурге.

Поединки пройдут в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях: до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 килограммов. Победителя определят по итогам четырех раундов продолжительностью три минуты. В финал пройдет та команда, у которой больше побед в общем зачете.

«Это будет противостояние сильнейших команд, среди членов которых есть призеры и победители европейских турниров, чемпионатов мира и олимпиад. Замечательный формат и прекрасная возможность нашим ребятам еще ярче проявиться», — отметил заместитель генерального секретаря Федерации бокса России и президент Федерации бокса Татарстана Сергей Игнатьев.

«Кубок Победы» проводится уже второй раз, в первом розыгрыше победителем стала сборная ПФО «Кама». Все участники турнира — члены сборной России или ее резерв, добавил старший тренер главной команды страны Виктор Шевелин.

«Все бои будут очень зрелищными и конкурентными. Не будет поединка, на который будет скучно смотреть, везде есть интрига. Проходных соперников нет», — добавил он.

Особенно тренер выделил бой между участником чемпионата мира по боксу Павлом Сосулиным и представителем команды «Кавказ» Чеэравом Ашалаевым.