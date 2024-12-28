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Почти 80 млн казанцев воспользовались метро, троллейбусами и трамваями с начала года
В Казани с начала года на трамваях, троллейбусах и метро перевезли 79,9 млн жителей и гостей города, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
«По состоянию на утро 28 декабря с начала текущего года мы перевезли трамваями, троллейбусами и метрополитеном 79 963 015 жителей и гостей столицы нашей прекрасной республики», - говорится в сообщении.
В «Метроэлектротрансе» добавили, что ожидают побить рекорд уже 28 декабря, доведя цифру до 80 млн пассажиров.
Отмечается, что 80-миллионого пассажира сотрудники «Метроэлектротранса» встретят на одной из станций метро и вручат ему приз. Пассажиропоток будут отслеживать в режиме реального времени.
Напомним, в прошлом году «Метроэлектротранс» перевез 77,1 млн гостей и жителей Казани, что на 14% больше в сравнении с 2022-м годом.
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