В Казани 74-летнего пешехода увезли в больницу с переломами после ДТП с легковушкой

Сегодня в Казани на улице Академика Павлова водитель за рулем автомобиля Haval сбил 74-летнего мужчину на пещеходном переходе.

«В результате ДТП мужчину увезли в больницу до приезда экипажа с сотрясением головного мозга и закрытым переломом ребер. Водители, будьте внимательнее на дрогах, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения», — сказал «Татар-информу» начальник Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.