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В Казани 73 жителя отмечают 100 и более лет в этом году
Почти 41 тыс. жителей Казани перешагнули 80-летний рубеж, а 73 казанца в этом году отмечают 100 и более лет. Среди них 70 женщин и 3 мужчины, сообщила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова на деловом понедельнике.
«На 1 января 2024 года страховые пенсии в Казани получают 286 тыс. человек, из них 79% приходится на женщин и 21% - на мужчин», – добавила Сагитова.
Она отметила, что на следующей неделе стартует декада пожилого человека и особое внимание в этом году будет уделено вопросам здоровья. Тех, кто нуждается в уходе на дому, посетят специалисты учреждений здравоохранения Казани, а в лечебно-профилактических учреждениях проведут дни открытых дверей по вопросам медицинского обеспечения пожилых людей.
«Международный день пожилых людей — это возможность для каждого из нас проявить искреннюю любовь и заботу к тем, кто составляет золотой фонд нашего общества. В течение 10 дней мы будем чествовать их мудрость, опыт и вклад в наше общество», – добавила Сагитова.
По ее словам, районные отделы надомного социального обслуживания проведут акции «Приведи квартиру в порядок» и «Наполни социальный погребок». То есть пенсионерам помогут прибраться в квартирах, подготовить жилье к зиме, а также в закупке и доставке овощей и фруктов на зиму.
Образовательные учреждения тоже внесут свой вклад в декаду пожилого человека: здесь начнутся акции по оказанию помощи одиноким пожилым людям. Кроме того, 1 октября для пенсионеров будут бесплатно работать 4 городские бани под номерами 3, 5, 9 и 10.
Районные концерты, посвященные Дню пожилого человека, пройдут на 4 площадках: культурных центрах «Московский», «Чулпан», «Сайдаш» и в КДК имени Ленина. А музеи будут доступны пенсионерам с 1 по 10 октября – для пожилых людей будет бесплатный вход.
«Среди них – музеи Константина Васильева, Амира Мазитова, Баки Урманче, галерея-студия Ильдара Зарипова. Также экскурсионную программу подготовила “Добрая Казань”. С 1 по 31 октября для старшего поколения нашего города будут организованы поездки на остров-град Свияжск, в Болгар, Елабугу и другие города», – рассказала Сагитова.
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