«Мастерил в гараже и для души»: В Казани 70-летнего мужчину судят за изготовление оружия

В Авиастроительном суде Казани стартовал процесс по делу 70-летнего местного жителя – Евгения Сизова. Мужчину обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ, незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в незаконном изготовлении оружия.

Сизов находится под подпиской о невыезде. На заседание он пришел с близкими родственниками, в числе которых была его супруга. Первое слово предоставили государственному обвинителю.

«Евгений Сизов в сентябре 2010 года будучи дома, осознавая, что у него иссяк срок лицензии на ношение и хранение оружия и патронов, из патронов для ружья высыпал порох. Тем самым он незаконно приобрел взрывчатое вещество метательного действия», – начала зачитывать обвинение помощник прокурора Авиастроительного района Казани Мария Кашина.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Мужчина полностью признал свою вину. При обыске у него дома нашли несколько пистолетов, в некоторых из них он менял внутренние составляющие, что считается изготовлением оружия. Срок действия лицензии на хранение оружия и боеприпасов у Сизова истек еще в 2010 году, о чем он, по его словам, забыл. Эпизод с хранением взрывчатых веществ связан с хранившимся дома у Сизова порохом, пересыпанным из старых патронов в пакет. Также у него дома нашли самодельные патроны.

Заслушав обвинение, Евгений Сизов пояснил суду, что около двадцати лет назад серьезно увлекался охотой. У казанца было оружие, в том числе ружье «Сайга» и патроны на нее. Ружье он легально продал одному из своих родственников, однако четыре патрона от него и несколько пистолетов остались дома. Пистолеты Сизов модифицировал в гараже «для души».

«Я не мог просто выкинуть эти патроны в мусорку, вдруг бы дети нашли. Я аккуратно пересыпал из них порох в пакет, остальное утилизировал. После я убрал этот пакет и забыл про него. Много лет я заботился о больной матери своей жены и о своей маме. Потом мне уже было не до охоты», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На вопрос суда о том, откуда у него так много оружия дома, в том числе несколько модифицированных пистолетов, Сизов ответил, что занимается коллекционированием.

«Я переделывал сигнальный пистолет, припаял к нему трубку и еще один нарезной пистолет. Все это делал у себя в гараже, в тайне от жены, под предлогом, что ремонтирую машину. Мне просто нравилось этим заниматься - мастерить, никакой цели я не преследовал. Патроны тоже отливал в гараже. Оружие прятал по дому, чтобы жена не видела. Когда ко мне пришли сотрудники, я все им достал и показал», – дополнил мужчина.

На следующем заседании начнутся прения сторон, совсем скоро мужчина услышит приговор. По словам его адвоката Наиля Гильманова, одна из вменяемых Сизову статей считается тяжкой, поэтому процесс не провели в особом порядке.

«Несмотря на полное признание вины, сотрудничество со следствием, наличие пожилого возраста и хронических заболеваний, только по одной статье Сизову может грозить от 3-х до 8 лет лишения свободы», – сообщил адвокат «Татар-информу».