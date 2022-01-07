В Казани 7 января пройдут посвященный Рождеству концерт и новогоднее представление

В казанских парках и скверах продолжается праздничная программа — сегодня для жителей и гостей города подготовили концерт, посвященный Рождеству, и новогоднее представление.

В 4 часа вечера казанцев приглашают на праздничный концерт «С Рождеством!», который пройдет на площадке перед КЦ «Чулпан». Номера исполнят артисты Казанской филармонии. В это же время в парке «Крылья Советов» состоится новогоднее представление.

В 5 часов вечера для детей проведут интерактивную программу в сквере им. Карбышева и на Комсомольской площади в Дербышках.