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Общество
7 января 2022  12:16

В Казани 7 января пройдут посвященный Рождеству концерт и новогоднее представление

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В казанских парках и скверах продолжается праздничная программа — сегодня для жителей и гостей города подготовили концерт, посвященный Рождеству, и новогоднее представление. 

В 4 часа вечера казанцев приглашают на праздничный концерт «С Рождеством!», который пройдет на площадке перед КЦ «Чулпан». Номера исполнят артисты Казанской филармонии. В это же время в парке «Крылья Советов» состоится новогоднее представление. 

В 5 часов вечера для детей проведут интерактивную программу в сквере им. Карбышева и на Комсомольской площади в Дербышках.

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