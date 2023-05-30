В Казани представят серию картин «Чистилище» известного турецкого художника Рашита Алтуна

7 июня в Галерее современного искусства ГМИИ РТ откроется выставка картин выдающегося турецкого художника Рашита Алтуна «Сначала». В ее основу войдет серия работ «Чистилище», написанных с отсылкой на библейские мотивы.

Всего в экспозицию вошли более 40 картин, сообщили в пресс-службе галереи. Несмотря на то, что Алтун в разные годы успешно представлял свои работы в США, Франции, Польше и многих других странах, «Сначала» станет его первой персональной выставкой в России.

Увидеть картины можно будет до 23 июля по адресу: ул.Карла Маркса, 57.

Рашит Алтун родился в турецком Измире в 1980 году. Окончил отделение преподавания изобразительного искусства педагогического факультета Анатолийского университета. Наряду с выставкой в Музее изобразительного искусства и истории в Денвиле (США), художник провел 11 персональных выставок. Он принимал участие в Салонной выставке Турецкой делегации в Парижском Лувре, Okregowe Ala Turque в музее Торунь в Польше и в Майами Арт Экспо в США. Некоторые его работы стали важной частью официальных и частных коллекций.