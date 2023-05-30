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В Казани представят серию картин «Чистилище» известного турецкого художника Рашита Алтуна
7 июня в Галерее современного искусства ГМИИ РТ откроется выставка картин выдающегося турецкого художника Рашита Алтуна «Сначала». В ее основу войдет серия работ «Чистилище», написанных с отсылкой на библейские мотивы.
Всего в экспозицию вошли более 40 картин, сообщили в пресс-службе галереи. Несмотря на то, что Алтун в разные годы успешно представлял свои работы в США, Франции, Польше и многих других странах, «Сначала» станет его первой персональной выставкой в России.
Увидеть картины можно будет до 23 июля по адресу: ул.Карла Маркса, 57.
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