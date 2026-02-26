В Казани 68% жителей регулярно занимаются спортом

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанские спортсмены завоевали почти 3,2 тыс. наград на российских и международных соревнованиях в 2025 году. Для сравнения: в 2005 году их было всего 708. За этот же период количество жителей, регулярно занимающихся спортом, выросло с 12,5% до 68%. Об этом на отчетной сессии Казанской городской Думы рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Всего в городе провели 532 соревнования международного, федерального и регионального уровней с участием более 150 тыс. спортсменов. Для сравнения: в 2005 году прошло 135 состязаний, в которых участвовали чуть больше 30 тыс. человек.

«Казань уверенно подтверждает статус лидера спортивной жизни страны. Сегодня на наших стадионах, площадках и в бассейнах занятия и соревнования расписаны с раннего утра до позднего вечера. Спорт стал частью повседневной жизни казанцев», – отметил Метшин.

С 2009 года количество спортивных объектов в городе почти удвоилось – с 323 до 644. В 2025 году открыли 11 новых объектов, включая Центр развития футбола на базе Академии «Рубин», современный Центр фехтования, центр по паделу «Лайм» и восемь универсальных спортивных площадок.

По итогам года более 68% жителей Казани ведут активный и здоровый образ жизни, регулярно занимаясь спортом.

«Универсиада и масштабные международные события стали не просто красивыми страницами в нашей истории – они создали прочный фундамент для развития спорта в городе. Это и есть главное наследие Универсиады – не только стадионы и арены, а люди, которые выбрали спорт своим образом жизни», – заключил мэр.