В Казани 5 тыс. девушек установят рекорд России по самой массовой тренировке по йоге

6 августа в Казани состоится Всероссийский фестиваль здоровья «Больше чем йога». Ожидается, что в мероприятии на стадионе «Ак Барс Арена» примут участие 5 тыс. девушек из разных городов страны, еще 25 тыс. присоединятся к нему онлайн, что сделает тренировку самой массовой в России.

«6 августа в Казани будет зафиксирован рекорд России по самой массовой тренировке по йоге. Мероприятие состоится на стадионе „Ак Барс Арена“ в Казани в сопровождении симфонического оркестра Республики Татарстан „Оркестр Театра на Булаке“», – сообщают организаторы.

Фестиваль откроется в 18.00. В церемонии примет участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Мероприятие организовано преподавателем йоги из Казани, основательницей женского онлайн-проекта «Клуб лучшей жизни», блогером Катей Гуру.