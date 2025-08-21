В Казани 45 пар заключат брак 30 августа

Фото: Управление ЗАГС РТ

По случаю празднования Дня Республики Татарстан в Казани 30 августа одновременно зарегистрируют свой брак 45 влюбленных пар из всех муниципальных районов и городских округов РТ. Молодожены обменяются кольцами и произнесут заветные слова согласия на супружескую жизнь. Об этом «Татар-информу» сообщили в Управлении ЗАГС Татарстана.

Молодым семьям вручат подарки от имени Раиса РТ Рустама Минниханова. В праздничной церемонии примет участие заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева. Торжество состоится в новом здании театра Камала, начало – в 11:00.

Как отметила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ, региональный координатор ФПП «Крепкая семья» в Татарстане Эльвира Ахметова, в день, наполненный духом суверенитета и единства, столица республики станет свидетельством еще одного важнейшего единства — семейного.

«Этот торжественный акт — яркий символ того, что будущее республики стоит на прочном фундаменте семьи. Именно семья является колыбелью традиций, языков и ценностей, которые передаются из поколения в поколение», – сказала Ахметова.

В Татарстане Рустамом Миннихановым уделяется первостепенное внимание поддержке молодых семей. Татарстан создает условия, чтобы молодежь могла уверенно планировать свое будущее: развиваются программы жилья для молодых семей, предоставляются меры социальной и финансовой поддержки, строятся современные детские сады и школы.

Ахметова также отметила, что забота о семье — это инвестиция в будущее. Поддерживая молодые семьи, мы укрепляем демографический потенциал, воспитываем здоровое и счастливое поколение и в конечном счете обеспечиваем процветание всей нашей республики.

Поддержка молодых семей соответствует целям национального проекта «Семья».