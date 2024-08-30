В Казани 45 пар одновременно зарегистрировали брак в День республики

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-Информ»

В День города и Республики Татарстан в Казани одновременно зарегистрировали брак 45 молодых пар. Они обменялись обручальными кольцами на сцене у Центра семьи «Казан». Мероприятие состоялось в рамках Года семьи.

Молодоженов с важным для них событием поздравили не только их родственники и друзья, но и популярные артисты. Напутственные слова они услышали от заместителя Председателя Госсовета Татарстана Марата Ахметова и заместителя Премьер-министра республики Лейлы Фазлеевой.

«Это событие, безусловно, станет ярким украшением Года семьи. Семейные ценности – важная опора и залог успешного развития общества, государства в настоящем и будущем. Семья – это любовь, это доверие друг к другу. Вы должны быть примером самого крепкого брака», – обратился к молодым парам Ахметов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-Информ»

Он подчеркнул, что Татарстан – это развивающийся регион, в котором многое делается для молодежи. «Есть возможности для реализации планов и потенциала молодежи. Так что будущее республики – за вами. Успешно развивать Татарстан придется вам, потому что вы – будущее нашей республики», – отметил заместитель Председателя Госсовета РТ.

Фазлеева поздравила молодоженов с созданием семьи и поблагодарила их за то, что все присутствующие на этом мероприятии смогли стать частью большого праздника.

«Невероятные эмоции вы подарили нам, когда мы увидели, как вы смотрите друг на друга, улыбаетесь друг другу. Сохраните это отношение друг к другу, берегите и цените свои семьи. Дорогие девушки, цените мужчин, которые рядом с вами, они – опора вашей семьи. Дорогие мужчины, всегда помните, что самые лучшие мужья появляются благодаря крыльям, а эти крылья – ваша супруга», – заметила она.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-Информ»

Вице-премьер также предложила через три года в День Республики Татарстан встретиться у Центра семьи «Казан». «И каждый из вас похвалится своим опытом семейной жизни и уже рожденными детьми. В добрый путь!» – заявила она.

В России 2024-й объявлен Годом семьи по указу Президента РФ Владимира Путина для популяризации политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

«Семья — это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности», – говорил ранее глава государства.