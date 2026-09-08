В Казани 42% мужчин сердятся, когда в отпуске беспокоят их жен

Мужчины из Казани гораздо спокойнее переносят собственные рабочие звонки во время отпуска, чем когда беспокоят их жен. К такому выводу пришли исследователи сервиса SuperJob по итогам опроса состоящих в браке жителей Казани.

Согласно данным исследования, к звонкам и сообщениям от коллег и руководителей во время отпуска мужчины и женщины относятся примерно одинаково. Любые обращения по рабочим вопросам раздражают 31% мужчин и 30% женщин. С пониманием реагируют 38 и 40% соответственно. Спокойно – 27 и 24%.

Однако ситуация меняется, когда в отпуске беспокоят вторую половину. В семьях, где работают оба супруга, 42% мужчин сердятся, когда звонят жене. С пониманием относятся 36%, спокойно – 14% (это заметно меньше, чем когда дело касается звонков им лично). Исследователи предположили, что мужчины защищают чужой отпуск старательнее собственного, однако, судя по комментариям, представители сильного пола нередко ревнуют жен к работе.

К звонкам с работы мужа негативно относятся 29% женщин, с пониманием – 45%, спокойно – 22%.

Более терпеливыми оказались жены, у которых муж – единственный кормилец в семье. Среди них 57% относятся к рабочим звонкам с пониманием, 14% – спокойно, 22% – отрицательно.

В семьях, где работает только женщина, мужчины чаще демонстрируют понимание (47%), однако недовольных безработных мужей также немало – 34%.