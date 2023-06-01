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В Казани 40 победителям проекта «Созвездие-Йолдызлык» вручили госстипендии
Сегодня в брифинг-зале Кабинета Министров РТ состоялась церемония вручения специальных
госстипендий Раиса РТ победителям XXIII Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык — 2023».
Награды победителям и обладателям Гран-при вручила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
«Хочу особо отметить, что с детьми фестиваля „Созвездие-Йолдызлык“ всегда рядом находятся педагоги, которые продвигают и формируют таланты своих воспитанников, а самое главное, что также рядом с ними их родители и все, кто заинтересован в развитии их начинаний. Только в таком взаимодействии ребёнка с родителями и педагогами-профессионалами появляются такие звёзды, как „созвезденцы“», — отметила вице-премьер.
Фазлеева подчеркнула, что юные участники проекта являются примером совершенствования в творчестве и ярким воплощением талантов республики.
Награды удостоились 40 детей из разных районов республики. Стипендия составляет от 25 до 70 тыс. рублей – ее размер зависит от номинации и места участника.
Кроме того, денежной премии удостоились педагоги, которые подготовили победителей фестиваля. Обладателям Гран-при в номинациях «Вокал» и «Вокальные ансамбли» вручили стипендию в размере 130 тыс. рублей, а в категории «Хореография» — 180 тыс. рублей.
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