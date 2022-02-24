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Общество
24 февраля 2022  14:08
Арсений Каримов

В Казани 40 молодых семей получили жилье по программе соципотеки

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В жилом комплексе «Сандугач» в Казани торжественно вручили ключи 40 семьям, получившим жилье по программе социальной ипотеки для молодых семей. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Жилищный вопрос является одним из главных для молодых людей, особенно семейных. Полтора года назад, в июле 2020 года, Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал нашу с Госжилфондом инициативу о распространении льготных условий социальной ипотеки на все категории молодых семей, которые проживают и трудятся в республике. Сейчас эта программа уже реализуется в 32 городах и районах Татарстана», — отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Благодаря условиям программы 70% из более полутора тысяч молодых семей — это молодежь, занятая на негосударственных предприятиях, не имевшая ранее возможности воспользоваться государственной поддержкой», — добавил руководитель Минмолодежи.

Все квартиры, ключи от которых сегодня получили семьи, полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных, пояснил Сулейманов. 

Он подчеркнул, что министерство реализует четыре жилищных механизма. Приоритет 2022 года — вместе с Минцифрой РТ перевести в электронный вид постановку на учет по жилищной программе безвозмездных субсидий на условиях федерального софинансирования. 

#социальная ипотека #минмолодежи рт #тимур сулейманов
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