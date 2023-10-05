В Казани 4 ноября из-за крестного хода ограничат движение по ряду улиц

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В Казани 4 ноября пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. В связи с этим в центре города временно приостановят движение транспорта по ряду улиц, следует из постановления исполкома, опубликованного в новом выпуске Сборника документов и правовых актов на сайте мэрии.

С 7 утра и до 10.30 будет ограничение движение по Кремлевской (на участке от Чернышевского до пл. Первого Мая), по Профсоюзной (от Чернышевского до пл. Тысячелетия), на съезде с пл. Первого Мая (от Кремлевской до Профсоюзной), по ул. Баумана (от Профсоюзной до Батурина), а также на съездах с пл. Тысячелетия на Батурина и с Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу.

Кроме того, будут недоступны для движения участки ул. Батурина (от Кремлевской транспортной дамбы до Дзержинского), Большой Красной (от ул. Япеева до Батурина), К. Маркса (от ул. Лобачевского до Батурина), Япееева (от Дзержинского до Большой Красной — при необходимости) и ул. Миславского (от К. Маркса до Дзержинского).

В период с 8 часов вечера 3 ноября и до 10.30 следующего дня будет закрыта проезжая часть ул. Миславского (от ул. К. Маркса до Большой Красной) — с исключением парковки транспорта.