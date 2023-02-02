В Казани 4-5 февраля пройдет Фестиваль чемпионов «Игры ГТО»

В Центре гребных видов спорта города Казани 4-5 февраля состоится фестиваль чемпионов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Республике Татарстан «Игры ГТО». Мероприятие анонсировала пресс-служба Минспорта РТ.

Отмечается, что турнир пройдет в несколько этапов: отборочные игры и финальные между командами из шести человек в возрасте от 18 до 49 лет из разных городов и муниципальных районов РТ. В составе команды Казани заявлен участник Всероссийского фестиваля «Игры ГТО» Андрей Модин. В прошлом году он представлял сборную Татарстана на играх в Самаре.

4 февраля в 11:00 состоится торжественное открытие. А на следующий день пройдут финальные соревнования и церемония награждения. В перечень испытаний каждого этапа войдут упражнения комплекса ГТО: прыжок в длину с места, рывок гири, подъем по канату и другие. Выполнять задания каждая команда будет в формате эстафеты.

Фестиваль чемпионов «Игры ГТО» проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» для популяризации активного здорового образа жизни и занятий спортом.