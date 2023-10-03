В Казани 33 перекрестка оснастили звуковым оборудованием для слабовидящих пешеходов

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В 2023 году на 33 регулируемых перекрестках Казани появилось звуковое оборудование «Триоль — М», которое сообщает слабовидящим пешеходам о возможности перехода конкретной улицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего установлено 255 устройств на пересечениях улиц Б. Крыловка и Тверская, Декабристов и Горсоветская/ Чистопольская, А. Кутуя и Гвардейская, П. Лумумбы и Космонавтов, Ак. Губкина и проспекта Победы, Волгоградская и проспекта Ибрагимова/ Короленко, проспекта Ямашева и Короленко и пр.

Ранее в столице республики уже работали пять таких систем. Они были установлены в 2022 году по просьбе Всероссийского общества слепых.