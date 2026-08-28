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В Казани 32% жителей считают профессию учителя престижной. Противоположного мнения придерживаются 52% опрошенных, называя работу педагога «подвигом за такую зарплату и нагрузку» и «самой неблагодарной профессией», следует из исследования сервиса SuperJob.

Согласно опросу, женщины чаще мужчин называли профессию учителя престижной (34% против 30%). Наибольшая доля сторонников такого мнения – среди граждан 35–45 лет (46%).

62% горожан уверены, что социальный статус учителя за последние 10 лет понизился. Лишь 10% заметили его повышение, 17% считают, что статус остался прежним.

Главным качеством идеального педагога опрошенные назвали глубокое знание предмета (24%). На втором месте – выдержка и стрессоустойчивость (17%), на третьем – терпение (13%). В топ-5 также вошли доброта (12%) и любовь к детям (10%).