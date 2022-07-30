В Казани 31 июля будет работать мобильный пункт по приему вторсырья

В воскресенье в Казани будет работать мобильный пункт по приему вторсырья. Акция состоится с 10 утра до 12.30 по адресу: проспект Победы, 141, сообщают организаторы.

Горожане смогут сдать макулатуру, чеки, крышки от бутылок, пластиковые тюбики, упаковки тетрапак, дойпак, мягкий пластик, ПЭТ-бутылки, ПНД-пластик (флаконы, канистры с маркировкой HDPE-2, LDPE-4), стекло, пластиковые игрушки без металлических деталей, блистеры от лекарств, а также сухую органику и цельную скорлупу от кокоса.

Также активисты будут принимать горшки для цветов, винные пробки (не пластиковые) и другое вторсырье. Желающие смогут принести и корм для приютских животных.

На площадке будет работать своп-фримаркет, куда можно принести ненужные вещи и предметы и забрать понравившиеся.