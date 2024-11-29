В Казани 300 активистов развернули самый большой флаг Татарстана

Видео: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У Центра семьи «Казан» развернули самый большой флаг Татарстана. Раскрыли полотнище размеров 50 на 25 метров студенты, школьники и активисты. Об этом сообщает татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России».

Мероприятие организовано ко Дню государственного флага республики, который отмечается сегодня, 29 ноября. Организовал патриотическую акцию Институт молодежи при поддержке «Молодой Гвардии Единой России» и Комитета по делам детей и молодежи Казани.

По мнению студента университета ТИСБИ Константина Пчелова, подобные мероприятия должны привлекать большее число участников, особенно молодежь.

«Когда мы с нашим составом студентов раскрывали флаг Татарстана, мы испытывали гордость за свою родину и чувство патриотизма. <...> Это действительно правильно. Желаю всем жителям Татарстана здоровья, счастья и гордости за нашу республику!» — сказал он.

Как отметил депутат Госсовета Татарстана, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов, День государственного флага РТ стал настоящим символом единства и согласия.

«Под нашим общим символом живут более 175 народностей, исповедующих различные религии. Вместе мы отмечаем такие праздники, как Сабантуй, Масленицу, Питрау. В этот день хочется пожелать нашей республике дальнейшего роста, развития и процветания!» — поделился парламентарий.

Видео: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»