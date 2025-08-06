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Общество 6 августа 2025 06:30

В Казани пройдут скачки среди лучших лошадей России на приз Президента РФ

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В Казани пройдут скачки среди лучших лошадей России на приз Президента РФ
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В день города и республики 30 августа на Казанском ипподроме пройдут скачки на приз Президента России. Причем общий призовой фонд составит 15 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщила исполнительный директор Федерации конного спорта РТ Светлана Каппушева.

«Заявочная кампания на этот заезд продлится до 18 августа. В Казань привезут «лучших лошадей России». Она состоится в 14:00, вход свободный», - пояснила собеседник агентства.

Ранее заезд на приз Президента России проходил в Казани дважды: в 2005 и 2011 годах. Уже несколько лет такая гонка не проводилась, но с этого года решили возобновить традицию.

Также в этот день пройдут скачки на приз Раиса Татарстана, добавила Каппушева.

#день города #конные скачки #президент России
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