В Казани пройдут скачки среди лучших лошадей России на приз Президента РФ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В день города и республики 30 августа на Казанском ипподроме пройдут скачки на приз Президента России. Причем общий призовой фонд составит 15 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщила исполнительный директор Федерации конного спорта РТ Светлана Каппушева.

«Заявочная кампания на этот заезд продлится до 18 августа. В Казань привезут «лучших лошадей России». Она состоится в 14:00, вход свободный», - пояснила собеседник агентства.

Ранее заезд на приз Президента России проходил в Казани дважды: в 2005 и 2011 годах. Уже несколько лет такая гонка не проводилась, но с этого года решили возобновить традицию.

Также в этот день пройдут скачки на приз Раиса Татарстана, добавила Каппушева.