В Казани 3 июня для пациентов откроется обновленный лечебный корпус ДРКБ

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и министр здравоохранения РТ Марат Садыков осмотрели обновленный лечебный корпус №3 Детской республиканской клинической больницы.

Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Сафиуллина, 14 начался 19 мая 2020 года. На модернизацию потрачено 178 млн рублей, сейчас больница уже готова к приему пациентов.

«Видеть учреждение в новом варианте, современном, теплом, уютном, всегда приятно. Это учреждение отремонтировано в рамках республиканской программы ремонта стационаров. Важно, что результат труда будет доступен каждому пациенту, который сюда будет поступать», — отметила Лейла Фазлеева.

Вице-премьер заметила также, что в лечебном корпусе имеется отделение паллиативной медицинской помощи, а такая работа в республике находится на особом контроле. В учреждении 13 коек паллиативной помощи. Кроме того, в больнице расположится кафедра Казанского государственного медицинского университета.

«Данный объект — один из реализуемых по президентской программе, которая была принята на пять лет. Я думаю, мы поэтапно по всей республике модернизируем все наши детские клиники», — сказал в свою очередь глава Минздрава РТ.

Двухэтажное здание рассчитано на 110 коек ночного стационара и 46 мест дневного.

«У нас работает лаборатория клиническая, работать будет рентген-отделение, которое до этого не функционировало. У нас было и УЗИ-отделение, и отделение функциональной диагностики. На сегодняшний день у нас оборудование новое. УЗИ-аппарат достаточно мощный, который может смотреть внутренние органы, сосуды и сердце», — рассказала заместитель главного врача ДРКБ по лечебной работе и куратор 3-го корпуса Светлана Сенёк.

Принимать на лечение будут по профилю педиатрия с проблемами желудочно-кишечного тракта, почек и легких, а также с аллергией. Сенёк обратила внимание на то, что больниц с нефрологическим профилем достаточно немного. Всего в лечебном корпусе будут работать 78 медиков: 11 врачей, а остальные — средний и младший медперсонал. В больнице будут трудится и узкие специалисты: аллергологи, иммунологи, гастроэнтерологи и нефрологи.

С завтрашнего дня обновленный корпус начнет принимать пациентов, больница будет работать круглосуточно.

Фото: Эвелина Киселёва.