В Казани 29 сентября ограничат продажу алкоголя в связи с матчем Россия – Иран

Кабинет Министров Республики Татарстан принял постановление об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в день проведения международного товарищеского матча по футболу между национальными мужскими сборными России и Ирана. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

Согласно постановлению, 29 сентября 2026 года в Казани не допускается розничная продажа алкоголя в границах определенных территорий, а также в торговых объектах на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Исключение составляет продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания.

В числе территорий, где вводится ограничение, – район ГСК «Спутник», улица Академика Лаврентьева, Детский парк, район «Континент» и улица Нечаева. Границы зоны проходят по проспекту Амирхана от улицы С. Хакима до Чистопольской, далее по Чистопольской до Адоратского, по Адоратского до Лаврентьева, по Лаврентьева вдоль дворовых территорий до Гаврилова, дом 10, затем по границе обводного моста 3-й транспортной дамбы с охватом магазина «Мегастрой» до улицы Троицкий Лес, по Троицкому Лесу и вдоль края водной акватории реки Казанки до проспекта Амирхана.