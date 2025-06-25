В Казани 29 июня пройдет Воскресенская ярмарка

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На территории Новоиерусалимского архиерейского подворья в Казани 29 июня пройдет Воскресенская (Тихоновская) ярмарка. Это событие станет ярким возрождением традиций, уходящих корнями в XVII век, когда на этом месте кипела торговая и духовная жизнь, заявили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

«Подобные мероприятия – это не просто праздники, а важный шаг в развитии туристической привлекательности региона. Они оживляют исторические объекты, превращая их в современные культурные пространства. Ярмарка станет отличной возможностью для гостей города увидеть Казань с другой стороны. Уверен, что гости ярмарки оценят атмосферу, мастерство ремесленников, вкуснейшую кухню и, конечно же, потрясающую энергетику этого места», – отметил в беседе с агентством председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

День начнется с торжественной литургии в храме подворья, которая пройдет в 8.30. После богослужения гости смогут присоединиться к экскурсиям по территории монастыря, где профессиональные гиды расскажут о его истории, архитектуре и знаменитых посетителях.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Центральным событием станет Парк ремесленников Поволжья – масштабная выставка-продажа изделий народных промыслов. Гости не только увидят работы мастеров, но и смогут принять участие в мастер-классах по гончарному делу, ткачеству, резьбе по дереву и другим традиционным ремеслам.

Для самых юных посетителей подготовлена специальная программа: кукольные спектакли, творческие мастерские и старинные народные забавы. Атмосферу праздника дополнят фудтраки и павильоны с ароматной выпечкой, блюдами татарской кухни и угощениями для детей.

Завершится ярмарка большим праздничным концертом, в котором примут участие известные исполнители и коллективы из Казани, Татарстана и других регионов России.