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В Казани 29 апреля пройдет финал Суперлиги между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом»
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Фото: пресс-служба "Динамо-Ак Барс"
Финальный матч между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом» в плей-офф PARI Суперлиги пройдет в Казани 29 апреля.
Поддержать казанскую команду можно будет в Центре волейбола в столице РТ. Начало игры в 17:00.
Напомним, в четвертом матче финальной серии (до трех побед) женской PARI Суперлиги «Локомотив» на своей площадке в Калининграде потерпел поражение от казанского «Динамо-Ак Барс». Команда из Казани сравняла общий счет — 2-2.
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