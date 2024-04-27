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Спорт 27 апреля 2024 13:01

В Казани 29 апреля пройдет финал Суперлиги между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом»

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В Казани 29 апреля пройдет финал Суперлиги между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом»
Фото: пресс-служба "Динамо-Ак Барс"

Финальный матч между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом» в плей-офф PARI Суперлиги пройдет в Казани 29 апреля.

Поддержать казанскую команду можно будет в Центре волейбола в столице РТ. Начало игры в 17:00.

Напомним, в четвертом матче финальной серии (до трех побед) женской PARI Суперлиги «Локомотив» на своей площадке в Калининграде потерпел поражение от казанского «Динамо-Ак Барс». Команда из Казани сравняла общий счет — 2-2.

#Вк "динамо-ак барс" #волейбол
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