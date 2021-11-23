В Казани 2,8 тыс. человек без QR-кодов не смогли проехать в общественном транспорте

В Казани за понедельник, 22 ноября, 2,8 тыс. человек без QR-кодов не разрешили воспользоваться общественным транспортом. Об этом стало известно сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Это 0,57% от числа перевезенных за вчерашний день пассажиров в городе. В Казани вызывали полицию 18 раз. Полицию вызывали только в крайних случаях, когда возникала бесконтрольная ситуация», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Он добавил, что вчера в Набережных Челнах 190 человек не допустили к проезду в общественном транспорте.

По словам главы Миндортранса, объемы перевозок пассажиров по сравнению с 15 ноября сократились в Казани на 25%, в целом по Татарстану — на 18%.

Ханифов также отметил, что технические средства для проверки QR-кодов, 2582 смартфона, были своевременно закуплены и переданы перевозчикам.

В Татарстане с 22 ноября нельзя воспользоваться общественным транспортом без предъявления QR-кода о вакцинации или о медотводе.