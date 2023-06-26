В Казани 27 июня пройдет благотворительный футбольный матч

Завтра в Казани состоится благотворительный футбольный матч между двумя Fight Nights и командой друзей Александра Бурмистрова. Мероприятие начнется в 18.30 на Центральном стадионе.

Fight Nights — это участники двух сезонов Медиалиги, финалисты международного турнира в Казахстане. В составе команды легенда российского футбола Роман Павлюченко, а также топовые российские бойцы Мариф Пираев, Алексей Махно, Артем Тарасов и капитан Камил Гаджиев.

В команде друзей Бурмистрова состоят Наиль Якупов, Александр Бурмистров, Александр Легков, Олег Кузьмин, Егор Яковлев, Евгений Черемисин, Анастасия Мыскина, Алексей Кручинин, Денис Казанский, Григорий Панин, Александр Свитов, Евгений Свечников, Андрей Свечников, Ярослав Альшевский, Артём Сергеев и многие другие.

Сам матч начнется в 7 часов вечера, а до этого зрителей будет развлекать кавер-группа. Также гости смогут сфотографироваться с игроками — будет организована фотосессия.

Мероприятие пройдет при поддержке казанской мэрии и проекта «Добрая Казань». Вход на стадион бесплатный, будут установлены плакаты с QR-кодом, с помощью которых зрители смогут сделать пожертвования. Все средства направят в Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ.