В Казани 27 июля почтят память детей-жертв войны в Донбассе

Фото: tatarstan.er.ru

Памятное мероприятие, приуроченное ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе, пройдет в Казани в это воскресенье, 27 июля.

В этот день в Парке Победы Казани активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии организуют мероприятие, приуроченное ко Дню Памяти детей, погибших в Донбассе, также известное как «Ангелы Донбасса».

Вечером участники мероприятия – активисты МГЕР и «Единой России», представители общественных организаций и жители города – выложат фразу «Ангелы Донбасса» из 4 000 свечей.

Кроме того, запланировано чтение имен погибших детей и стихотворений в память о тех страшных событиях.

Начало мероприятия – 27 июля в 20:00.