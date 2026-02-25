В Казани 27 февраля запустят благотворительный автобусный маршрут в честь Рамадана

В первый пятничный день священного месяца Рамадан, 27 февраля, в Казани запустят бесплатный автобус по маршруту №30. Инициатива реализуется Благотворительным Фондом «Закят» при поддержке Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

На лобовом стекле транспорта разместят табличку с надписью «Благотворительный маршрут от БФ «Закят», а салон украсят воздушными шарами.

Акция проводится с 2023 года и уже стала востребованной среди жителей и гостей города. Её цель — популяризация благотворительности, информирование о достоинствах Рамадана и важности совершения добрых дел.

В этом году в рамках благотворительного марафона «Рамадан – месяц добрых дел» проезд в автобусе с бортовым номером 708 будет бесплатным с 6:00 до 18:00. Маршрут №30 связывает остановки «Дуслык» в Азино и «Привокзальная» в поселке Юдино, проходя через Советский, Приволжский, Вахитовский и Кировский районы.

Выбор маршрута не случаен: он один из самых протяжённых и востребованных, а его пассажирами часто становятся люди, нуждающиеся в поддержке. Во время поездки пассажиры смогут узнать о смыслах Рамадана и благотворительном марафоне в Татарстане. Прямо в автобусе можно будет сделать пожертвование через QR-код в пользу нуждающихся и на лечение тяжелобольных детей. Всего в этом году фонд планирует оказать помощь 100 тяжелобольным детям и взрослым.