В Казани 27 августа откроется «Квартал юстиции» с центром бесплатной юридической помощи

Открытие комплекса «Квартал юстиции» на улице Хади Такташа в Казани запланировано на конец августа. Здесь будут предоставляться все правовые услуги, которыми могут воспользоваться жители Татарстана. Об этом рассказал начальник Управления Министерства юстиции России по РТ Максим Скирда на круглом столе в Общественной палате РТ.

«27 августа откроется „Квартал юстиции”. В нем предусмотрен центр содействия развитию гражданских инициатив. Это будет место, где все позитивные идеи некоммерческого сектора смогут найти свою реализацию», — заявил спикер.

Комплекс общей площадью 2,9 тыс. кв. метров включает центр содействия развитию гражданских инициатив, офис Минюста, центр юридической помощи, офисное здание с выставочными залами, центр правовой помощи и автостоянку с навесом. Граждане, общественные объединения, НКО и другие организации смогут получать юридические услуги в режиме «одного окна».

Предполагается, что «Квартал юстиции» станет площадкой, где смогут общаться, учиться и обмениваться опытом все представители юридического сообщества региона.

Старт строительству квартала в мае прошлого года дали Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко, о чем сообщал «Татар-информ».