В Казани 27 апреля стартует международная акция «Георгиевская ленточка»

Международная акция «Георгиевская ленточка» стартует в Казани 27 апреля. Она начнется в 11.00 на площадке перед театром им. Г.Камала. До 10 мая ленты, ставшие символом Дня Победы, можно получить у волонтеров Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» на улицах города, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

В Казани будут работать около 15 пунктов раздачи георгиевских ленточек – основными из них станут площадь у театра г.Камала, Парк Победы, Парк Тысячелетия, площадь Свободы, улицы Петербургская и Баумана, торговые комплексы города, станции метро. Всего в этом году центром закуплено 200 тысяч ленточек.

Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. С тех пор она проходит в нашей стране ежегодно. Миллионы людей по всей России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья прикрепляют накануне Дня Победы на свою одежду и личный транспорт этот символ памяти и воинской славы.