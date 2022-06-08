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Происшествия
8 июня 2022  14:58
Полина Шевчук

В Казани 26 июня нельзя будет зарегистрировать автомобиль

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Все отделы технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по Казани не будут работать 26 июня, рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани.

Причина — технические работы на серверах.

В ГИБДД Казани напоминают, что запланировать свой визит заранее, сэкономив время, можно, если заранее записаться на прием через сайт госуслуг.

Напоминаем, что зарегистрировать автомобиль в Казани можно по адресам: улица Оренбургский тракт, дом №5; улица Тэцевская, дом №5, а также в автосалонах «КАН-Авто» на Сибирском и Оренбургском трактах.
 

#регистрация автомобиля #ГИБДД Казани
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