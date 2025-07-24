В Казани 26 июля временно изменятся схемы движения автобусов

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В связи с проведением «Казанского триатлона – 2025» в столице Татарстана в субботу, 26 июля, временно изменятся схемы движения нескольких городских автобусных маршрутов. Об этом сообщили в Телеграм-канале МУП «ПАТП №2».

Ограничения будут действовать с 5:00 до 16:00. В этот период корректировки коснутся маршрутов автобусов №№ 1, 4, 54, 70, 71 и 90.

В частности:

Автобус №54 будет следовать по ул. Ф. Амирхана после остановки «Четаева» через туннель. При перекрытии съезда на ул. К. Маркса транспорт поедет через ул. Вишневского, Назарбаева, Островского и Пушкина.

Автобусы №1 и 71 объедут перекрытие на съезде с ул. Н. Ершова на Вишневского по маршруту: ул. Ершова – К. Маркса – Пушкина.

Автобус №90 проследует по ул. Достоевского, Вишневского, Ершова, К. Маркса и Пушкина, исключив при этом остановки на Чехова, Груздева и Бутлерова.

Автобусы №4 и 70 поедут по ул. Ершова и развернутся на светофоре у Варваринской церкви.

Некоторые остановки временно исключаются из маршрутов:

Для маршрута №54: «Ул. Героя РФ Алексея Козина», «Ул. С. Хакима», «Ул. Чистопольская» – при движении от моста «Миллениум». «Ул. С. Хакима», «Ул. Чистопольская» – при движении к мосту «Милленниум».

Для маршрута №75: «ДВВС» на ул. Чистопольская.

Для маршрута №90: все остановки по улицам Чехова, Груздева и Бутлерова.

Также будет перенесена остановка «ЦПКиО им. М. Горького» (ул. Н. Ершова) – временно она разместится в районе транспортной развязки на ул. Вишневского.