В Казани 25 октября пройдет финал турнира по кибербезопасности «GO CTF TATARSTAN

В ИТ-парке им. Башира Рамеева в рамках международного форума Kazan Digital Week 2026 состоится финал соревнований по кибербезопасности «GO CTF TATARSTAN». Турнир проходит в третий раз, в прошлом году он получил официальный статус всероссийского. Об этом сообщает Минцифры РТ.

Согласно полученной информации, главная цель турнира – сформировать в Татарстане сильный кадровый резерв молодых специалистов по защите информации. Участники – ученики 7–11 классов и студенты учреждений среднего профессионального образования, демонстрирующие навыки в области защиты данных. Соревнования проводятся по международным правилам «Захват флага» (CTF): участники решают практические задачи – взламывают шифры, находят уязвимости в системах, восстанавливают скрытые данные, готовясь к трудоустройству в ведущие ИТ-компании.

В мае этого года прошел масштабный онлайн-отбор в формате викторины: 315 команд из 54 регионов России и 15 зарубежных сборных из Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Марокко. На очный финал в Казани приедут 20 лучших команд из 12 городов России. Республику представят четыре сильнейшие сборные – из колледжа при Университете Иннополис, Казанского техникума информационных технологий и связи, колледжа информационных технологий КНИТУ-КАИ и гимназии №3.

Финал пройдет в формате «Атака – Защита»: каждой команде выдадут собственный сервер с уязвимостями и «флагами». Участники будут одновременно защищать свою систему от атак соперников и искать уязвимости в чужих серверах. Счет обновляется в реальном времени, поэтому зрители увидят кибербитву в прямом эфире на большом экране. Призовой фонд соревнований составляет 700 000 рублей.