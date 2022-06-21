В Казани 25 и 26 июня состоится летний Open Space Market, участники которого смогут обменяться растениями, а также приобрести дизайнерские предметы, попробовать необычные блюда на фуд-корте.

На маркете посетители смогут приобрести одежду, обувь, аксессуары и украшения, предметы интерьера, натуральную косметику, экотовары от дизайнеров и ремесленников со всей страны.

Новой локацией станет маркет растений, где и состоится своп: любой желающий может принести цветок и обменять его на те, что уже размещено на столе.

Также будут организованы лекции и мастер-классы, для создания праздничной атмосферы будут приглашены диджеи, которые представят свои музыкальные сеты.

Open Space Market пройдет на территории казанского ипподрома с 11 утра до 8 часов вечера. Детям до семи лет и пенсионерам — вход бесплатный, сообщает мэрия Казани.