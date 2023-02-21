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В Казани 25 февраля пройдут предпремьерные показы исторического фильма «Нюрнберг»
25 февраля в Казани пройдут предпремьерные показы фильма режиссера Николая Лебедева «Нюрнберг». Международный проект представят российские актеры театра и кино Дмитрий Брауэр и Филипп Ершов, сообщают организаторы.
Фильм посвящен Нюрнбергскому процессу, в ходе которого в 1945-46 годах Советский союз, Англия и Франция осуществили суд над преступниками нацистской Германии. В основу сценария легла книга заслуженного юриста РФ и историка Александра Звягинцева «На веки вечные. Роман-хроника времен Нюрнбергского процесса».
На первом плане в фильме — история двух молодых людей, которые волей случая оказались в Нюрнберге во время знаменитого процесса. Он — военный переводчик, в прошлом — разведчик. Она — военнопленная, угнанная немцами в Берлин.
Над проектом работал интернациональный коллектив — из США, Германии, Великобритании, Чехии, Дании, Франции, Бельгии, Австрии. Роли исполнили как российские (Сергей Безруков, Любовь Аксенова, Игорь Петренко, Сергей Кемпо, Евгений Миронов), так и иностранные (Вольфганг Черни, Шарлотта Харвуд, Клаус Шиндлер, Карстен Нергор, Жорж Девдариани) актеры.
В 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Президент РФ Владимир Путин во время встречи с ветеранами и блокадниками посмотрел трейлер киноленты.
«Этот фильм, безусловно, надо будет посмотреть, что называется, в полном издании. Вещь очень важная. Такие фильмы, такие произведения и сохраняют ту самую историческую память, о необходимости сохранения которой я уже говорил», — отметил после просмотра глава государства.
Предпремьерные показы пройдут в 13:00 и 16:00 в казанском кинотеатре «Мир».
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