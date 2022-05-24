В Казани пройдет форум «Сообщество» для бизнеса, власти и активистов Приволжья

В Казани 25 и 26 августа состоится форум «Сообщество», который будет нацелен на знакомство, обмен опытом и взаимодействие гражданских активистов с представителями органов власти и бизнес-сообщества Приволжского федерального округа. Сегодня в Общественной палате РТ прошло рабочее совещание по вопросам подготовки форума с участием представителей Общественной палаты РФ.

«Нашей целью является установление прямых коммуникаций органов власти с общественностью регионов. Результатом нашей совместной работы сегодня должна стать секционная нарезка программы форума. Ваши идеи по проведению площадок приветствуются», — обратился к собравшимся руководитель аппарата Общественной палаты России Николай Доронин.

Этот форум будет проведен в том числе и для представителей Общественных палат регионов, чтобы они смогли презентовать свои перспективные и действующие социальные проекты, добавил Доронин.

По словам докладчика, программа должна быть полностью утверждена до 12 июня. Обычно на форуме организуют около 40 секций.

В сегодняшнем совещании приняли участие представители Общественных палат всех регионов Приволжья. По итогам работы окружного форума будет сформирована команда, которая представит ПФО на федеральном форуме «Сообщество» в Москве, в котором традиционно участвует Президент России Владимир Путин.

«Тема пленарного заседания татарстанского этапа еще не определена. У нас есть два предложения: первое связано с национальной идеей России (сюда войдут вопросы, связанные с демографией), а второе — с тем, что сейчас идет Год сохранения культурного наследия, там будут обсуждаться вопросы национального единства народов и содружества конфессий», — пояснила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

При этом она также предупредила, что возможен сдвиг времени проведения форума на один день. Это связано с графиком Президента Татарстана Рустама Минниханова, участие которого в пленарной сессии форума запланировано.