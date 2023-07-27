В Казани 240 подростков нашли подработку через Центр занятости на время летних каникул

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480 казанских подростков обратились в Центр занятости населения для поиска работы. 240 из них были трудоустроены. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что обычно школьники занимаются благоустройством, ремонтом, озеленением, а также ухаживают за памятниками и мемориалами. Кроме того, они могут подрабатывать на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в зоопарке.

На сегодня на портале «Работа России» для несовершеннолетних жителей Казани доступно 169 вакансий, в том числе работодатели ищут администратора-консультанта, помощников официанта и горничной, стюарда и другие.

В центре занятости напомнили, что подросткам, которые нашли работу через учреждение, полагается материальная поддержка в размере 2 250 рублей за отработанный месяц.