Общество 22 мая 2026 21:56

В Казани 23 мая пройдет фестиваль открытия летнего сезона в парках и скверах

Фото: официальный портал города Казань

В Горкинско-Ометьевском лесу 23 мая состоится фестиваль в честь открытия летнего сезона в парках и скверах Казани, сообщили на официальном портале города. Для гостей проведут медитацию, ботаническую прогулку, зумбу, птичий рейв, мастер-классы, игротеку, скетч-встречу и организуют открытый лекторий.

На площадке будет работать открытый корнер, где желающие смогут поиграть в шахматы, сдать мелкие виды вторсырья на переработку и сыграть в настольные игры. Для любителей огородов проведут открытие общественного огорода. Также организуют фудкорт и музыкальную сцену. Хедлайнером мероприятия станет группа «Лолита Косс».

Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться на птичий рейв можно на официальном сайте дирекции парков и скверов. Мероприятие продлится с 7:00 до 21:00.

На протяжении всего лета жителей и гостей города ждет насыщенная программа: клубы по интересам, концерты, фестивали, кинопоказы, танцевальные мастер-классы, вечера караоке, открытые тренировки и другие события.

#горкинско-ометьевский лес #летний сезон #Казань
