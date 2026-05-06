Общество 6 мая 2026 12:18

В Казани 23 мая ограничат движение транспорта по ряду улиц из-за мотофестиваля

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани 23 мая планируется временное ограничение движения транспорта в связи с проведением «Весеннего мотофестиваля». Проект постановления Исполнительного комитета города проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, с 12:00 до 12:30 при необходимости движение ограничат на следующих участках улично-дорожной сети:

  • на площади Тысячелетия – на проезде от дома №2А на ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы;
  • на Кремлевской дамбе – от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима;
  • на ул. Сибгата Хакима – от ул. Декабристов до ул. Чистопольской;
  • на ул. Чистопольской – от ул. Сибгата Хакима до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена»;
  • на круговом движении вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

Дополнительно с 10:00 до 16:00 ограничения могут вводиться при необходимости в зоне парковки P8 стадиона «Ак Барс Арена».

Комитету по транспорту Исполкома Казани поручено обеспечить установку временных дорожных знаков и при необходимости зачехление существующих указателей на указанных участках.

