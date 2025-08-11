В Казани 23 августа ограничат продажу алкоголя

В субботу, 23 августа, в центре столицы РТ и около стадиона «Ак Барс Арена» запретят продавать алкогольные напитки. Причина ограничений – проведение в Казани матча между ФК «Рубин» и «Спартак» (Москва). Соответствующее постановление подписал глава правительства РТ Алексей Песошин.

Цель вводимых ограничений – обеспечить в городе безопасность во время проведения футбольного матча.

Согласно документу, спиртное не будут продавать в магазинах на ул. Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского.

Еще ограничения будут действовать на Пр. Ф. Амирхана, от С. Хакима до Чистопольской, на ул. Чистопольской до Адоратского, на ул. Адоратского до Ак. Лаврентьева, на ул. Ак. Лаврентьева вдоль дворов до Гаврилова, 10, далее по границе обводного моста третьей транспортной дамбы (в том числе магазин «Мегастрой») до ул. Троицкий Лес, на самой улице Троицкий Лес и далее вдоль акватории Казанки до ул. Ф. Амирхана.

При этом жители и гости города смогут купить алкогольные напитки в местах общественного питания.

Матч «Рубин» – «Спартак» начнется в 14:00.