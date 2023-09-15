В Казани 22 сентября пройдет акции донорства костного мозга «ДавайВступай!»

В столице Татарстана 22 сентября пройдет акция донорства костного мозга «ДавайВступай!». Казань станет 20-м городом в России, где состоится марафон.

Старт марафону дан 4 сентября во всех регионах страны. Завершится акция 10 ноября на площадке Международной выставки форума «Россия». Марафон в поддержку донорского движения запустило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России. Амбассадором донорства костного мозга стал Артем Алискеров, который перенес лейкоз и 31 курс химиотерапии. С 1 сентября по 10 ноября Артем каждый день будет пробегать 42-километровый марафон в поддержку донорского движения. Забеги пройдут в 72-х городах страны.

Акция приурочена ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается каждую третью субботу сентября. Мероприятия в поддержку движения пройдут во всех регионах страны. Все желающие смогут вступить в Федеральный регистр, а также стать донорами крови. На сегодня Федеральный регистр содержит данные о почти 205 тысячах доноров костного мозга. Ежегодно в трансплантации костного мозга нуждаются более чем пяти тысяч россиян, 900 из которых дети. Для вступления в Федеральный регистр достаточно подписать информированное согласие и сдать до 3 мл крови.

Программа акции «ДавайВступай!» 22 сентября в Казани:

7:00 – 14:00 – забег на 42 км амбассадора донорства костного мозга Артема Алискерова, марафон пройдет от Казанского плазмоцентра «Росплазма» (ул.Островского, 69/3) до Казанского приволжского федерального университета (ул.Карла Маркса, 74)

8:00 – 12:00 – донорская акция #ДавайВступай в Республиканском центре крови МЗ РТ (пр.Победы, 85)

10:00 – 14:00 – донорская акция #ДавайВступай в Казанском плазмоцентре «Росплазма» (ул. Островского, 69/3)

14:00 – 15:30 – интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я – донор Костного мозга» в КФУ (ул. Карла Маркса, 74, аудитория 204а)

Организаторами марафона в Казани являются Казанский плазмоцентр ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России и ГАУЗ «Республиканский центр крови МЗ РТ». Марафон в Казани пройдет при поддержке Правительства РТ.