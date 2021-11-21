В Казани 22 ноября определят тарифы на подключение к водоснабжению в разных районах РТ

22 ноября 2021 года Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам проведет заседание правления, анонсирует пресс-служба ведомства.

Основной темой станет установление тарифов на 2022 год на подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения предприятий ЖКХ в разных районах РТ.

Обсуждение коснется Агрызского, Алькеевского, Апастовского, Арского, Атнинского, Бавлинского, Менделеевского, Балтасинского, Буинского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Лаишевского, Новошешминского, Нурлатского, Сармановского, Спасского, Тетюшского, Тюлячинского, Черемшанского районов, а также Нижнекамска и Набережных Челнов.