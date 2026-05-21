В Казани 22 мая ограничат движение у Центрального стадиона

В Казани планируется проведение 7-го сезона Медийной футбольной лиги. В связи с подготовкой и проведением мероприятия в городе временно ограничат движение транспортных средств в районе Центрального стадиона и легкоатлетического манежа.

Проект соответствующего постановления Исполнительного комитета Казани проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, ограничения будут действовать с 00:00 22 мая 2026 года до 00:00 23 мая 2026 года. Они коснутся парковочных зон у Центрального стадиона и манежа со стороны улиц Ташаяк и Кремлевской набережной (при необходимости).