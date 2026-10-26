В Казани 21 ноября ограничат движение и парковку у «Ак Барс Арены»
В Казани планируют ввести ограничение парковки и движения транспортных средств с 08.00 до 22.00 21 ноября 2026 года в период подготовки и проведения матча чемпионата России по футболу 2026/2027 между «Рубином» и «Зенитом». Соответствующий проект постановления Исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.
Ограничения при необходимости затронут участки:
- ул. Чистопольская — от ул. А. Бичурина до пр. Ямашева, при движении от ул. А. Бичурина (кроме съезда на ул. Ф. Амирхана в направлении ул. С. Хакима);
- ул. С. Хакима — от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольская (в обоих направлениях);
- пр. Ямашева — от ул. Адоратского до ул. Сибирский Тракт (в обоих направлениях);
- ул. Академика Арбузова — от ул. Журналистов до пр. Ямашева, при движении от ул. Журналистов;
- ул. Чистопольская — от пр. Ямашева до ул. Адоратского, при движении от пр. Ямашева;
- дублёр ул. Гаврилова — от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольская;
- объездная дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена».