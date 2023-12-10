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В Казани 21-летний водитель не уступил дорогу и врезался в Nissan, пассажирка в больнице
Авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Чуйкова - Амирхана.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 21-летний водитель автомобиля Hyundai на нерегулируемом перекрестке при неработающем светофоре проигнорировал требование знака «Уступите дорогу» и столкнулся с Nissan, который двигался по «главной».
В результате происшествия пострадала 62-летняя пассажирка Nissan, которую с травмой руки доставили в больницу.
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