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Происшествия 10 декабря 2023 09:49

В Казани 21-летний водитель не уступил дорогу и врезался в Nissan, пассажирка в больнице

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Авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Чуйкова - Амирхана.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 21-летний водитель автомобиля Hyundai на нерегулируемом перекрестке при неработающем светофоре проигнорировал требование знака «Уступите дорогу» и столкнулся с Nissan, который двигался по «главной».

В результате происшествия пострадала 62-летняя пассажирка Nissan, которую с травмой руки доставили в больницу.

#дтп в казани
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