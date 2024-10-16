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Происшествия 16 октября 2024 11:20

В Казани 20 семей остались без газа из-за соседа, который пустил воду по газовой трубе

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В Казани 20 семей остались без газа на улице Хлебозаводская, 4 по вине одного из жильцов.

Утром жильцы дома позвонили в аварийную службу, потому что не смогли включить газовые плиты и колонки. Газовики сразу перекрыли доступ к топливу второму подъезду.

Как выяснилось в ходе проверки, газовая система затоплена водой. В одной из квартир мужчина при замене колонки случайно подключил водяной шланг к газовому.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГЖИ РТ, сейчас в доме газоснабжение восстановлено.

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