В Казани 2-месячную малышку обнаружили мертвой, идет проверка

В Казани произошел трагический инцидент. В одной из квартир обнаружили тело двухмесячного ребенка с кровоподтеками на лице. Как стало известно «Татар-информу», инцидент произошел в минувший вторник, 25 марта.

По данным агентства, мать накормила девочку и уложила ее спать. Однако спустя некоторое время ребенок умер.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет рассмотрен после проведения экспертизы, которая определит, имела ли место насильственная смерть.