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Происшествия 27 марта 2025 10:43

В Казани 2-месячную малышку обнаружили мертвой, идет проверка

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В Казани произошел трагический инцидент. В одной из квартир обнаружили тело двухмесячного ребенка с кровоподтеками на лице. Как стало известно «Татар-информу», инцидент произошел в минувший вторник, 25 марта.

По данным агентства, мать накормила девочку и уложила ее спать. Однако спустя некоторое время ребенок умер.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет рассмотрен после проведения экспертизы, которая определит, имела ли место насильственная смерть.

#нашли тело ребенка #Казань
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